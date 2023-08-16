Высадка десанта невозможна. ВСУ вывели из строя пять больших десантных кораблей РФ

Высадка российского десанта на побережье Одессы просто невозможна, у России не хватит на это средств, так как с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины вывели из строя пять больших десантных кораблей Черноморского флота РФ.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что сейчас российской армии перекрыта возможность пополнять Черноморский флот.

— Они понимают, что результатом такой операции может стать присоединение к подводному флоту РФ, только без всплытия. Перед началом полномасштабного вторжения под видом учений через Босфор они завели шесть больших десантных кораблей к тем семи, что уже были здесь, и по состоянию на сейчас из общей этой армады в 13 кораблей, пять кораблей уже не боеготовы. При том, что один из них в порту Бердянск лежит на дне, один стоит в доке на ремонте (небезызвестный Оленегорский горняк), и еще три находятся тоже на доковом ремонте по разным причинам. Два из них пострадали как раз во время ударов по Бердянскому порту, где они стояли дружно кучкой. Поэтому сейчас это маловероятно, – сказал Плетенчук.

Напомним, утром 1 августа Минобороны РФ пожаловалось на атаку на патрульные корабли Сергей Котов и Василий Быков Черноморского флота и обвинило в этом Украину.

4 августа в бухте Новороссийска Краснодарского края РФ подбит большой десантный корабль Оленегорский горняк.

В ночь на 5 августа Россия заявила, что ночью якобы украинские беспилотники атаковали подсанкционный танкер SIG.

В Росморречфлоте заявили, что танкер SIG получил пробоину возле машинного отделения с правой стороны. Из-за этого машинное отделение затопило, танкер не смог дальше идти самостоятельно.

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