Атака на нафтовий танкер SIG: росіяни заявляють про утворення пробоїни в судні

Росіяни заявляють, що вночі нібито українські безпілотники атакували підсанкційний танкер SIG.

У соцмережах пропагандисти публікують фото наслідків удару по танкеру.

На фото видно потрощені від вибуху вікна, поламане устаткування.

У Росморречфлоті заявили, що танкер SIG отримав пробоїну біля машинного відділення з правого боку. Через це машинне відділення затопило, танкер не зміг далі йти самостійно. Пропагандисти кажуть, що члени екіпажу почали викачувати воду.

Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео удару морського дрону по російському танкеру.

За його словами, це була спецоперація за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг тротилу, вибух.

– Як результат – один з найбільш потужних нафтових танкерів РФ (збудований у 2014 році, майже 5 тисяч тонн) розпочав “отрицательное плавание” біля Кримського мосту. Танкер був добре навантажений пальним, тож феєрверк було видно здалеку, – розповів журналіст.

Офіційних коментарів від українських військових щодо танкера поки немає.

Варто наголосити, що танкер SIG майже чотири роки перебуває під санкціями США.

Фото: скриншот із відео

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