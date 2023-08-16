Висадка десанту неможлива. ЗСУ вивели з ладу п’ять великих десантних кораблів РФ

Висадка російського десанту на узбережжі Одеси просто неможлива, у Росії не вистачить на це засобів, через те, що з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України вивели з ладу п’ять великих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що наразі російській армії перекрито можливість поповнювати Чорноморський флот.

– Вони розуміють, що результатом такої операції може стати приєднання до підводного флоту РФ, тільки без спливання. Перед початком повномасштабного вторгнення під виглядом навчань через Босфор вони завели шість великих десантних кораблів до тих семи, що вже були тут, і станом на зараз із загальної цієї армади в 13 кораблів п’ять кораблів уже не боєготові. При тому, що один із них у порту Бердянськ лежить на дні, один стоїть у доці на ремонті (відомий Оленегорський горняк), і ще три перебувають теж на доковому ремонті з різних причин. Два з них постраждали якраз під час ударів по Бердянському порту, де вони стояли дружно купкою. Тому зараз це малоймовірно, – сказав Плетенчук.

Нагадаємо, уранці 1 серпня Міноборони РФ поскаржилось на атаку на патрульні кораблі Сергій Котов та Василь Биков Чорноморського флоту та звинуватило в цьому Україну.

4 серпня в бухті Новоросійська Краснодарського краю РФ підбито великий десантний корабель Оленегорский горняк.

В ніч проти 5 серпня Росія заявила, що вночі нібито українські безпілотники атакували підсанкційний танкер SIG.

У Росморречфлоті заявили, що танкер SIG дістав пробоїну біля машинного відділення з правого боку. Через це машинне відділення затопило, танкер не зміг далі йти самостійно.

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