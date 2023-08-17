Росіяни вивезли на “оздоровлення” ще 450 українських дітей – ЦНС

Нещодавно російські окупанти під різними приводами, зокрема й нібито для оздоровлення, вивезли з тимчасово окупованих територій до РФ ще близько 450 українських дітей, повідомляє Центр національного спротиву.

За його даними, 50 старшокласників повезли до Ярославля, щоб агітувати вступати до місцевого університету ім. Дємідова.

Але найбільш поширена злочинна практика – відправлення до дитячих таборів на “оздоровлення”.

Так, окупанти відправили 200 дітей з Довжанська до Анапи, ще 200 – до Краснодарського краю (150 з Каховського та Генічеського районів Херсонщини, 50 – із ТОТ Запоріжжя).

– В таборах дітям влаштовують концерти “російських зірок”, а також проводять “патріотичні навчання”, де місцеві педагоги промивають їм мізки. Нерідко дітей не повертають до України, – кажуть в ЦНС.

Станом на кінець липня Україна мала інформацію про понад 19,5 тис. дітей, депортованих до Росії від початку повномасштабної війни.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила нещодавно, що повернути вдалося лише кілька сотень – приблизно 380-383.

Джерело: ЦНС

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