Сотни из тысяч: Верещук рассказала, сколько депортированных в РФ детей вернули в Украину

Украина смогла вернуть лишь несколько сотен из тысяч незаконно депортированных Россией детей. Процесс сложный, поскольку трудно собрать информацию на временно оккупированных территориях.

Об этом рассказала вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью Радио Свобода.

По ее словам, с начала полномасштабной войны в Украину удалось вернуть “приблизительно 380 или 383 деток”, которых оккупанты вывезли в РФ.

Верещук уточнила, что каждую пятницу специальный координационный штаб рассматривает вопрос как индивидуального возвращения детей, так и группового. Поскольку РФ вывозила детские дома и интернаты.

С международными партнерами работает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Кроме того, существует центр, который помогает с социализацией детей по возвращении домой.

Верещук также прокомментировала данные, озвученные уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Та заявила, что с начала полномасштабной войны в РФ депортировали 700 тыс. маленьких украинцев.

– Я не уверена в 700 тыс., но точно больше, чем та информация, которой мы владеем: почти 20 тыс. мы знаем, что вывезли, – отметила Верещук.

Известно, в частности, об около 4 тыс. детей, лишенных родительской опеки и детях-сиротах. Полной информации о депортации с оккупированных территорий нет.

– Там очень тяжело собрать информацию, международные организации туда тоже не допущены. Следовательно, мы по горчичному зерну собираем информацию о наших детках, – подчеркнула Верещук.

Киев призывает международное сообщество принять неотложные меры для возвращения депортированных детей-сирот, за которых ответственность несет государство. Поскольку если у ребенка есть родители, то они могут самостоятельно его забрать.

Украина требует от российской стороны передать списки незаконно вывезенных детей.

– Если они называют это спасением и эвакуацией, то мы требуем вернуть из такой эвакуации детей. Мы всем предоставим опекунов, у нас есть полное формальное сопровождение. Попечители поедут на территорию РФ или на территорию третьей страны, — заявила вице-премьер.

Верещук добавила, что для Украины неприемлемо усыновление депортированных детей, и такие лица в РФ будут нести юридическую ответственность.

По состоянию на конец июля у Украины были данные о 19 546 детях, депортированных в Россию с начала полномасштабной войны. Это только те случаи, о которых официально сообщили родители, опекуны или свидетели.

В марте этого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за депортации украинских детей.

Источник : Радио Свобода

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