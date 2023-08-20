Опановувати винищувачі F-16 будуть молоді пілоти: деталі

До Великої Британії та Королівства Швеція вилетіли українські пілоти зі Збройних сил України 2016 та 2023 років випуску, щоб почати опановувати американські багатоцільові винищувачі F-16.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

– Я прийняв рішення, щоб у Велику Британію на навчання полетіли пілоти випуску цього року. Що стосується Швеції, туди поїхали молоді пілоти 2016 року з достатнім бойовим досвідом, система підготовки досить гнучка, інструктори тестують кожного пілота, на що він здатен, – зазначив він.

Командувач каже, що українські льотчики пройшли відповідні тести, серед яких два пілоти продемонстрували спроможність опанувати літаки F-16 за 4 місяці, а не за 32, як було заявлено раніше.

Заяві Миколи Олещука передувало інтерв’ю міністра оборони України Олексія Резнікова від 19 серпня, в якому він підтвердив, що пілоти ЗСУ, а також інженери та техніки вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16.

Ба більше, під час офіційного візиту до Швеції президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єром-міністром Королівства заявив, що наразі українські пілоти також почали ознайомче навчання на шведських літаках Gripen.

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