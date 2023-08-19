Минулої доби та вночі Сили оборони України збили 22 ворожі дрони

Вночі 19 серпня росіяни атакували області України ударними дронами Shahed-136/131. 17 безпілотників рашисти запустили з району Курська.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

У північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона.

Сили оборони знищили 15 ворожих безпілотників Shahed-136/131.

18 серпня підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити шість дронів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу Ланцет.

Авіація Повітряних сил за минулу добу завдала понад 10 групових ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 542-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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