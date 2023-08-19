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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Минулої доби та вночі Сили оборони України збили 22 ворожі дрони

Минулої доби та вночі Сили оборони України збили 22 ворожі дрони
Фото: Факти ICTV

Вночі 19 серпня росіяни атакували області України ударними дронами Shahed-136/131. 17 безпілотників рашисти запустили з району Курська.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

У північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона.

Сили оборони знищили 15 ворожих безпілотників Shahed-136/131.

18 серпня підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити шість дронів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу Ланцет.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 542-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Безпілотники, Дрони, Повітряні сили України
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