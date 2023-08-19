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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

ВСУ ночью сбили два вражеских Шахеда над Черкасской областью – ОВА

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

В ночь на 19 августа украинские военные сбили два вражеских дрона-камикадзе Shahed (Шахед) в небе над Черкасской областью.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, обошлось без жертв, раненых и разрушений. Воздушная тревога в области длилась ночью более трех часов подряд.

– Громко в небе было от Шахедов. Наши защитники успешно поразили две воздушные цели. Без пострадавших и разрушений, – подчеркнул руководитель ОВА.

Как известно, в ночь на 19 августа российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131. В общей сложности они запустили 17 беспилотников из района Курска.

Силами и средствами Воздушных сил ВСУ удалось уничтожить 15 ударных БпЛА.

Громко этой ночью было и в Хмельницкой области. Во время атаки дронов в нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждены десятки домов. Есть раненые среди местных жителей.

Кроме того, вражеский дрон-камикадзе Shahed атаковал объект инфраструктуры в Житомирской области. Дрон удалось сбить, но из-за падения обломков возник пожар. Жертв и пострадавших нет.

Война в Украине, Дрони, Російська агресія, Черкаська область
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