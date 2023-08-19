ЗСУ вночі збили два ворожі Шахеди над Черкащиною – ОВА
У ніч на 19 серпня українські військові збили два ворожі дрони-камікадзе Shahed (Шахед) у небі над Черкащиною.
Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
За його словами, минулося без жертв, поранених і руйнувань. Повітряна тривога в області тривала вночі понад три години поспіль.
– Гучно в небі було від Шахедів. Наші оборонці успішно уразили дві повітряні цілі. Без потерпілих і руйнацій, – наголосив керівник ОВА.
Як відомо, в ніч на 19 серпня російські окупанти атакували Україну ударними дронами Shahed-136/131. Загалом вони запустили 17 безпілотників із району Курська.
Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ вдалося знищити 15 ударних БпЛА.
Гучно цієї ночі було й на Хмельниччині. Під час атаки дронів у кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків. Є поранені серед місцевих жителів.
Крім того, ворожий дрон-камікадзе Shahed атакував об’єкт інфраструктури на Житомирщині. Дрон вдалося збити, але через падіння уламків виникла пожежа. Жертв і постраждалих немає.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов