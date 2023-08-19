ЗСУ вночі збили два ворожі Шахеди над Черкащиною – ОВА

У ніч на 19 серпня українські військові збили два ворожі дрони-камікадзе Shahed (Шахед) у небі над Черкащиною.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами, минулося без жертв, поранених і руйнувань. Повітряна тривога в області тривала вночі понад три години поспіль.

– Гучно в небі було від Шахедів. Наші оборонці успішно уразили дві повітряні цілі. Без потерпілих і руйнацій, – наголосив керівник ОВА.

Як відомо, в ніч на 19 серпня російські окупанти атакували Україну ударними дронами Shahed-136/131. Загалом вони запустили 17 безпілотників із району Курська.

Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ вдалося знищити 15 ударних БпЛА.

Гучно цієї ночі було й на Хмельниччині. Під час атаки дронів у кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків. Є поранені серед місцевих жителів.

Крім того, ворожий дрон-камікадзе Shahed атакував об’єкт інфраструктури на Житомирщині. Дрон вдалося збити, але через падіння уламків виникла пожежа. Жертв і постраждалих немає.

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