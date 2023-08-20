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Валентина Чорна, редактор ленты

Не испытанный в воздушных боях: эксперт назвал преимущества и недостатки шведских Gripen

винищувач jas 39 gripen
Фото: Depositphotos

Шведские истребители Gripen, которые Украина хотела бы получить для защиты неба, компактные и очень удобные в использовании. Однако эти самолеты ни разу не были испытаны в воздушных боях.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

— В целом машина интересная, маленькая, очень маневренная и удобная в использовании. 30 дней этот самолет может обслуживать один профессиональный специалист и 10 солдат срочной службы. То есть месяц Gripen может летать, не возвращаясь на базовый аэродром. Кроме того, короткий взлет, мощный двигатель, легкая машина, — сказал он.

Недостатком Gripen эксперт назвал то, что самолет не был испытан в воздушных боях.

— Этот самолет никогда не был в ситуации, когда он используется против более сильного и более численного противника. В Ливии он патрулировал и мог по наземным целям стрелять, а здесь воздушные бои, борьба с вражеской противовоздушной обороной. Также у меня есть вопрос, который я не мог выяснить: способен ли он нести антирадарные ракеты? Потому что для нас это один из важнейших моментов. В большинстве других аспектов этот самолет в целом соответствует натовским стандартам, — пояснил Романенко.

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты уже начали тестовые испытания шведских Gripen.

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винищувач Gripen

Война в Украине, Валерій Романенко, Истребители для Украины, Швеция
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