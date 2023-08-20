Не испытанный в воздушных боях: эксперт назвал преимущества и недостатки шведских Gripen
Шведские истребители Gripen, которые Украина хотела бы получить для защиты неба, компактные и очень удобные в использовании. Однако эти самолеты ни разу не были испытаны в воздушных боях.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.
— В целом машина интересная, маленькая, очень маневренная и удобная в использовании. 30 дней этот самолет может обслуживать один профессиональный специалист и 10 солдат срочной службы. То есть месяц Gripen может летать, не возвращаясь на базовый аэродром. Кроме того, короткий взлет, мощный двигатель, легкая машина, — сказал он.
Недостатком Gripen эксперт назвал то, что самолет не был испытан в воздушных боях.
— Этот самолет никогда не был в ситуации, когда он используется против более сильного и более численного противника. В Ливии он патрулировал и мог по наземным целям стрелять, а здесь воздушные бои, борьба с вражеской противовоздушной обороной. Также у меня есть вопрос, который я не мог выяснить: способен ли он нести антирадарные ракеты? Потому что для нас это один из важнейших моментов. В большинстве других аспектов этот самолет в целом соответствует натовским стандартам, — пояснил Романенко.
Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты уже начали тестовые испытания шведских Gripen.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов