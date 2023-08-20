Не випробуваний у повітряних боях: експерт назвав переваги та недоліки шведських Gripen

Шведські винищувачі Gripen, які Україна хотіла б отримати для захисту неба, компактні та дуже зручні у використанні. Однак ці літаки жодного разу не були випробувані у повітряних боях.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів експерт з авіації Валерій Романенко.

– Загалом машина цікава, маленька, дуже маневрена та зручна у використанні. 30 днів цей літак може обслуговувати один фаховий спеціаліст і 10 солдатів строкової служби. Тобто місяць Gripen може літати, не повертаючись на базовий аеродром. Крім того, короткий злет, потужний двигун, легка машина, – сказав він.

Недоліком Gripen експерт назвав те, що літак не був випробуваний у повітряних боях.

– Цей літак ніколи не був в ситуації, коли він використовується проти більш сильного і більш чисельного супротивника. В Лівії він патрулював і міг по наземним цілям стріляти, а тут повітряні бої, боротьба з ворожою протиповітряною обороною. Також у мене є питання, яке я не міг з’ясувати: чи здатний він нести антирадарні ракети? Бо нас для це один із найважливіших моментів. В більшості інших аспектів цей літак загалом відповідає натівським стандартам, – пояснив Романенко.

Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що українські пілоти вже розпочали тестові випробування шведських Gripen.

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