Греция будет обучать украинских пилотов на F-16 — Зеленский
Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на современных многоцелевых истребителях F-16.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
— Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировках наших пилотов на F-16. Спасибо за это предложение, — сказал глава государства.
Зеленский проинформировал премьера Греции о ситуации на поле боя, ударах российских террористов, а также о возможностях по восстановлению глобальной безопасности и территориальной целостности Украины.
Также стороны обсудили оборонные потребности украинских военных.
Напомним, 70 украинских пилотов и технических специалистов, которые будут обслуживать истребители F-16, уже начали обучение в Дании.
По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это только первая волна бойцов, которые будут учиться на F-16, впоследствии будет вторая и третья волны.
Вчера Нидерланды и Дания подтвердили, что передают Украине истребители F-16.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов