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Валентина Чорна, редактор ленты

Греция будет обучать украинских пилотов на F-16 — Зеленский

Зеленський, прем'єр Греції
Фото: Офис президента

Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на современных многоцелевых истребителях F-16.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

— Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировках наших пилотов на F-16. Спасибо за это предложение, — сказал глава государства.

Зеленский проинформировал премьера Греции о ситуации на поле боя, ударах российских террористов, а также о возможностях по восстановлению глобальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Также стороны обсудили оборонные потребности украинских военных.

Напомним, 70 украинских пилотов и технических специалистов, которые будут обслуживать истребители F-16, уже начали обучение в Дании.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это только первая волна бойцов, которые будут учиться на F-16, впоследствии будет вторая и третья волны.

Вчера Нидерланды и Дания подтвердили, что передают Украине истребители F-16. 

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Война в Украине, Винищувач F-16, Владимир Зеленский, Греція
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