Греция будет обучать украинских пилотов на F-16 — Зеленский

Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на современных многоцелевых истребителях F-16.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

— Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировках наших пилотов на F-16. Спасибо за это предложение, — сказал глава государства.

Зеленский проинформировал премьера Греции о ситуации на поле боя, ударах российских террористов, а также о возможностях по восстановлению глобальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Также стороны обсудили оборонные потребности украинских военных.

Напомним, 70 украинских пилотов и технических специалистов, которые будут обслуживать истребители F-16, уже начали обучение в Дании.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это только первая волна бойцов, которые будут учиться на F-16, впоследствии будет вторая и третья волны.

Вчера Нидерланды и Дания подтвердили, что передают Украине истребители F-16.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.