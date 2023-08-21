70 украинских пилотов и техников начали обучение в Дании на F-16 — Игнат

В понедельник, 21 августа, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что 70 украинских пилотов и технических специалистов, которые будут обслуживать истребители F-16, начали обучение в Дании.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона Єдині новини.

– Среди тех 70 не все пилоты, авиация — это огромный коллектив. Есть те, кто выполняют полеты, и те, которые их обеспечивают. Это очень большая армия людей, мы их называем авиаторы. И понятно, что им тоже надо учиться обслуживать технику и обеспечивать полеты, – сказал он.

Игнат отметил, что это только первая волна украинских бойцов, которые будут учиться на истребителях F-16, впоследствии будет вторая и третья волны.

– Другая группа пилотов — это молодые летчики, фактически вчерашние выпускники, которые поедут в Великобританию, где будут осваивать самолеты по более долгой программе, – добавил спикер.

Обучение проходит в несколько этапов, пилоты и техники будут проходить базовую подготовку по английскому, изучать западную легкомоторную технику “с переходом затем на истребители”.

По словам Игната, программа учений может занять до 2 лет.

– Это та перспектива, которая нас ждет — мы перевооружаем наши Воздушные силы на новые виды техники. И поэтому обучение летчиков в Харьковском университете Воздушных сил также будет уже на это ориентировано, – подытожил спикер Воздушных сил.

Напомним, Нидерланды и Дания подтвердили, что передают Украине современные многоцелевые истребители F-16. Ряд аналитиков считают, что самолеты F-16 помогут ВСУ в долгосрочной борьбе с Россией.

Чтобы заменить старый авиационный парк техники, Украине нужно 128 истребителей. Такое количество прописано в видении Воздушных сил ВСУ.

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