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Суспільство
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна

Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Фото: Факти ICTV

Нідерланди та Данія підтвердили, що передають Україні винищувачі F-16. Низка аналітиків вважають, що літаки F-16 допоможуть ЗСУ в довгостроковій боротьбі з Росією.

Що відомо про винищувач F-16, який західні партнери передають для захисту українських міст і селищ від окупантів – читайте на Фактах ICTV.

Винищувач F-16 (General Dynamics F-16 Fighting Falcon) – американський винищувач четвертого покоління.

Факти ICTV зібрали інформацію про його технічні характеристики та бойове озброєння.

Загалом він був розроблений 1974 року компанією General Dynamics. За своєї універсальності він досить недорогий.

F-16 винищувач – характеристики, озброєння та ціна

Технічні характеристики F-16

  • довжина – 15,03 м;
  • висота – 5,09 м;
  • розмах крила – 9,45 м (з ракетами – 10,0 м);
  • маса з двигуном F100 – 8 910/9 358 кг, з двигуном F110 – 9 017/9 466 кг;
  • максимальна швидкість – 2 120 км/год на висоті 12 200 м;
  • екіпаж – 1 особа.

Озброєння F-16

  • стрілецько-гарматне: 1×20-мм шестиствольна гармата M61A1 (боєзапас – 511 снарядів);
  • ракети повітря-повітря – AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2;
  • ракети повітря-поверхня – 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk;
  • кориговані бомби – 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM;
  • кориговані касетні бомби – CBU-103, CBU-104, CBU-105;
  • вільнопадаючі бомби – Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.

Ціна F-16

Вартість винищувача назвати важко, враховуючи велику кількість версій F-16. Однак вона може коливатися в розмірі від $35 до 55 млн.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Данія, ЗСУ, Літаки, Нідерланди
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