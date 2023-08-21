Чтобы получить преимущество в небе, Украине нужно 128 истребителей — Игнат

Чтобы заменить старый авиационный парк техники, Украине нужно 128 истребителей. Такое количество прописано в видении Воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире Радио Свобода, комментируя новости о намерениях Дании и Нидерландов передать Украине истребители F-16.

Игнат отметил, что если Украине передадут 42 истребителя, это — примерно четыре авиационные бригады.

— На эту цифру (128, — РЕД.) мы и опираемся. Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на различные вызовы и наносили удары по различным целям. И по самолетам, и по наземным, и по тылам противника в частности, — сообщил спикер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16.

Правительство Дании пообещало Украине 19 американских многоцелевых истребителей F-16.

Фото: Медиа Центр Украина

Источник : Радио Свобода

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