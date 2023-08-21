В Минобороны Дании заявили, что Украина не сможет атаковать территорию РФ с помощью F-16
Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен заявил, что Украина сможет использовать переданные ей истребители F-16 только на своей территории.
Об этом сообщает Reuters.
— Мы даем оружие при условии, что оно будет использовано для того, чтобы изгнать врага с территории Украины. И не более того, — сказал он.
По словам министра, это касается не только истребителей, но и танков или другого оружия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16.
Правительство Дании пообещало Украине 19 американских многоцелевых истребителей F-16.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов