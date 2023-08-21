Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Когда ждать ослабления жары в Украине: синоптики назвали дату
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Минобороны Дании заявили, что Украина не сможет атаковать территорию РФ с помощью F-16

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен заявил, что Украина сможет использовать переданные ей истребители F-16 только на своей территории.

Об этом сообщает Reuters.

— Мы даем оружие при условии, что оно будет использовано для того, чтобы изгнать врага с территории Украины. И не более того, — сказал он.

По словам министра, это касается не только истребителей, но и танков или другого оружия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16.

Правительство Дании пообещало Украине 19 американских многоцелевых истребителей F-16.

Читайте также
F-16 обеспечат преимущество Украины в воздухе, их надо больше — Игнат
винищувач F-16

Источник: Reuters
Винищувач F-16, Дания, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Все соседи России под угрозой: Зеленский напомнил, что РФ не ограничится только Украиной
Володимир Зеленський
F-16 обеспечат преимущество Украины в воздухе, их надо больше — Игнат
винищувач F-16
Дополнительные глаза ПВО, уничтожение самолетов РФ: что может изменить F-16 в Украине
В Минобороны Дании заявили, что Украина не сможет атаковать территорию РФ с помощью F-16
Не для контрнаступления, а для защиты неба: Киричевский о значении предоставления F-16 Украине
F-16
Зеленский сел в истребитель F-16 вместе с премьером Дании
В Минобороны Дании заявили, что Украина не сможет атаковать территорию РФ с помощью F-16
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Использовать могут даже дети: в Украине изобрели уникальный лего-кирпич
В Минобороны Дании заявили, что Украина не сможет атаковать территорию РФ с помощью F-16
Прошли путь Анны Франк: истории украинских детей из оккупации показывают в Нидерландах
В Минобороны Дании заявили, что Украина не сможет атаковать территорию РФ с помощью F-16
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
В Минобороны Дании заявили, что Украина не сможет атаковать территорию РФ с помощью F-16
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь