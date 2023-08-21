В Минобороны Дании заявили, что Украина не сможет атаковать территорию РФ с помощью F-16

Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен заявил, что Украина сможет использовать переданные ей истребители F-16 только на своей территории.

Об этом сообщает Reuters.

— Мы даем оружие при условии, что оно будет использовано для того, чтобы изгнать врага с территории Украины. И не более того, — сказал он.

По словам министра, это касается не только истребителей, но и танков или другого оружия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16.

Правительство Дании пообещало Украине 19 американских многоцелевых истребителей F-16.

Источник : Reuters

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.