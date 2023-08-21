Щоб отримати перевагу в небі, Україні потрібно 128 винищувачів – Ігнат

Щоб замінити старий авіаційний парк техніки, Україні потрібно 128 винищувачів. Така кількість прописана у візії Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в етері Радіо Свобода, коментуючи новини про наміри Данії та Нідерландів передати Україні винищувачі F-16.

Ігнат зазначив, що якщо Україні передадуть 42 винищувачі, це – приблизно чотири авіаційні бригади.

– На цю цифру (128, – РЕД.) ми і спираємося. Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розсередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики і завдавали ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних, і по тилах противника зокрема, – повідомив речник.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16.

Уряд Данії пообіцяв Україні 19 американських багатоцільових винищувачів F-16.

Фото: Медіа Центр Україна

Джерело : Радіо Свобода

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