Щоб отримати перевагу в небі, Україні потрібно 128 винищувачів – Ігнат
Щоб замінити старий авіаційний парк техніки, Україні потрібно 128 винищувачів. Така кількість прописана у візії Повітряних сил ЗСУ.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в етері Радіо Свобода, коментуючи новини про наміри Данії та Нідерландів передати Україні винищувачі F-16.
Ігнат зазначив, що якщо Україні передадуть 42 винищувачі, це – приблизно чотири авіаційні бригади.
– На цю цифру (128, – РЕД.) ми і спираємося. Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розсередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики і завдавали ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних, і по тилах противника зокрема, – повідомив речник.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16.
Уряд Данії пообіцяв Україні 19 американських багатоцільових винищувачів F-16.
Фото: Медіа Центр Україна
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