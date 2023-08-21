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Швеція поки не передаватиме Україні винищувачі Gripen

винищувач jas 39 gripen
Фото: Depositphotos

Швеція поки не планує передавати Україні винищувачі Gripen, оскільки сама їх потребує.

Про це сказав прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон, повідомляє TV4.

– Швеція – географічно велика країна, ми повинні захищати себе і ми ще не в НАТО, – сказав Крістерссон.

За його словами, питання щодо винищувачів – це “баланс між тим, що ми можемо залишити для них, і тим, що ми повинні мати самі”.

– Зараз ми є частиною так званої коаліції F-16, де співпрацюємо з 14 країнами, щоб гарантувати, що Україна отримає льотні потужності, – додав прем’єр Швеції.

Він наголосив, що Стокгольм зробить все, щоб підтримати Україну авіацією, але поки що нових зобов’язань щодо надання шведських літаків Києву немає.

19 серпня Швеція та Україна домовилися, що спільно вироблятимуть бойові машини піхоти CV-90.

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Джерело: TV4

Винищувачі для України, Україна, Швеція
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