В Токмаке оккупанты отбирают имущество и жилье у гражданских — Генштаб
В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что на временно оккупированных территориях российские военные продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным населением.
Так, в населенный пункт Токмак Запорожской области прибыло подразделение противника из Республики Бурятия. Военнослужащие этого подразделения систематически проверяют местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах.
– В случае выявления отсутствия документов на регистрацию права проживания отбирают все имущество и жилье под видом “конфискации” и физически издеваются над недовольными местными жителями, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Геническе Херсонской области российские оккупанты усилили репрессии против местных жителей. Российские военные угрожают местному населению, что в случае отсутствия паспорта РФ граждан принудительно депортируют в Сибирь и конфискуют все имущество.
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