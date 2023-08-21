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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Токмаке оккупанты отбирают имущество и жилье у гражданских — Генштаб

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что на временно оккупированных территориях российские военные продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным населением.

Так, в населенный пункт Токмак Запорожской области прибыло подразделение противника из Республики Бурятия. Военнослужащие этого подразделения систематически проверяют местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах.

– В случае выявления отсутствия документов на регистрацию права проживания отбирают все имущество и жилье под видом “конфискации” и физически издеваются над недовольными местными жителями, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Геническе Херсонской области российские оккупанты усилили репрессии против местных жителей. Российские военные угрожают местному населению, что в случае отсутствия паспорта РФ граждан принудительно депортируют в Сибирь и конфискуют все имущество.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 544-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости-онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Запорожская область, Російська агресія
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