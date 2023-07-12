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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Генічеську окупанти посилили репресії проти місцевих жителів – Генштаб

російські окупанти
Фото: Getty Images

У Генічеську Херсонської області російські окупанти посилили репресії проти місцевих жителів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– За наявною інформацією, потрапити “на підвал” стало в рази легше, оскільки місцеві колаборанти, бажаючи вислужитися перед РОВ, постійно здійснюють наклепи на громадян, проводять безпідставні перевірки, – йдеться у вечірньому зведенні.

Також окупанти погрожують місцевому населенню, що у разі відсутності паспорта РФ громадян примусово депортують до Сибіру та конфіскують все майно.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 удари – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Російська агресія
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