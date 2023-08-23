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Юлия Соколова, редактор ленты

Есть двухпартийная поддержка: в Белом доме уверены, что Конгресс одобрит финансирование для Украины

Есть двухпартийная поддержка: в Белом доме уверены, что Конгресс одобрит финансирование для Украины
Фото: Офис президента

В Белом доме уверены, что Конгресс США поддержит предложение президента Джо Байдена и утвердит дополнительное финансирование для Украины.

Об этом сообщил во время общения с журналистами советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, администрация Байдена убеждена, что сможет обеспечить это финансирование, несмотря на сопротивление некоторых республиканцев в Палате представителей.

– И в Палате представителей, и в Сенате есть сильные голоса республиканцев и демократов на ключевых руководящих должностях, которые выступают за продолжение финансовой поддержки Украины, – подчеркнул Салливан.

Он напомнил, что дополнительные средства необходимы, чтобы украинцы и дальше получали инструменты для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Салливан заверил, что в Конгрессе существует двухпартийная поддержка такого решения.

– Поэтому мы убеждены, что поддержка будет, и она будет устойчивой. Даже если по другую сторону прохода будут звучать “диссидентские” голоса, мы верим, что все еще есть крепкая двухпартийная основа поддержки нашей политики по Украине, поддержки и защиты Украины, — отметил Салливан.

Он уточнил, что Белый дом сообщил официальному Киеву, а также союзникам и партнерам об “уверенности в том, что США продолжат находиться там, где обязались, столько, сколько потребуется”.

Как отмечает телеканал CNN, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл заявил в понедельник, что ожидает принятия Конгрессом законопроекта о дополнительном финансировании для Украины.

Речь идет о $24,1 млрд для поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной сферах. Именно такое предложение внесла в Конгресс администрация президента США.

Источник: CNN
Білий дім, Война в Украине, Зброя для України, Конгресс США, США, Финансирование
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