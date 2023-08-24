День Независимости Украины и контрнаступление на Юге: 547-й день войны

Россияне только и ждут, чтобы украинское военное командование перебросило большую часть Сил обороны для контрнаступления на Юге Украины.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал критические замечания относительно контрнаступления ВСУ, что, якобы, украинские военные сосредоточены не в тех местах, где они должны быть.

— У нас есть Восток. Кто-то понимает из специалистов, сколько там людей, сколько оккупантов находится на Востоке? Примерно 200 тысяч. Предложение такое: давайте возьмем оттуда наши Вооруженные силы, и куда-то их перебросим. Не хочу говорить, куда, например, там, где это нам желательно, нам это нужно. Думаю так, после этого будет следующее: пару дней Славянск, Краматорск, дальше они (россияне, — Ред.) пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега, — сказал президент.