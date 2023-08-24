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Юлия Захарченко, редактор ленты

День Независимости Украины и контрнаступление на Юге: 547-й день войны

Ключевые события
00:38
Почему во время контрнаступления на Юге часть ВСУ остается на Востоке — объяснение президента
00:25
В Украине отмечают День Независимости
День Независимости Украины и контрнаступление на Юге: 547-й день войны
24 августа, 0:38

Почему во время контрнаступления на Юге часть ВСУ остается на Востоке — объяснение президента

Россияне только и ждут, чтобы украинское военное командование перебросило большую часть Сил обороны для контрнаступления на Юге Украины.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал критические замечания относительно контрнаступления ВСУ, что, якобы, украинские военные сосредоточены не в тех местах, где они должны быть.

— У нас есть Восток. Кто-то понимает из специалистов, сколько там людей, сколько оккупантов находится на Востоке? Примерно 200 тысяч. Предложение такое: давайте возьмем оттуда наши Вооруженные силы, и куда-то их перебросим. Не хочу говорить, куда, например, там, где это нам желательно, нам это нужно. Думаю так, после этого будет следующее: пару дней Славянск, Краматорск, дальше они (россияне, — Ред.) пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега, — сказал президент.

24 августа, 0:25

В Украине отмечают День Независимости

Сегодня, 24 августа, отмечают День Независимости Украины.

Война в Украине – день 547 – новости Украины во время войны онлайн

Фото: Pexels

Война в Украине
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Кристина Гавриш
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День Независимости Украины и контрнаступление на Юге: 547-й день войны
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