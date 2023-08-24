День Независимости Украины и контрнаступление на Юге: 547-й день войны
Почему во время контрнаступления на Юге часть ВСУ остается на Востоке — объяснение президента
Россияне только и ждут, чтобы украинское военное командование перебросило большую часть Сил обороны для контрнаступления на Юге Украины.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал критические замечания относительно контрнаступления ВСУ, что, якобы, украинские военные сосредоточены не в тех местах, где они должны быть.
— У нас есть Восток. Кто-то понимает из специалистов, сколько там людей, сколько оккупантов находится на Востоке? Примерно 200 тысяч. Предложение такое: давайте возьмем оттуда наши Вооруженные силы, и куда-то их перебросим. Не хочу говорить, куда, например, там, где это нам желательно, нам это нужно. Думаю так, после этого будет следующее: пару дней Славянск, Краматорск, дальше они (россияне, — Ред.) пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега, — сказал президент.
В Украине отмечают День Независимости
Сегодня, 24 августа, отмечают День Независимости Украины.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш