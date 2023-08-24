Під час спецоперації в Криму було знищено 30 росіян і пошкоджено чотири катери РФ – ГУР
Чотири швидкохідних катери були пошкоджені та щонайменше 30 росіян були ліквідовані під час спільної спецоперації Головного управління розвідки та Військово-морських сил України біля населеного пункту Маяк у тимчасово окупованому Криму.
Про це у коментарі Суспільному Крим розповів речник ГУР МО Андрій Юсов.
За інформацією з відкритих джерел, у селі Маяк у Криму розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ.
Зокрема, на півострові Тарханкут розташований радіолокаційний вузол РЛК Небо-М та РЛС Каста-2Е2, коли ж по периметру підготовлені позиції для систем протиповітряної оборони.
Йдеться про спецоперацію в ніч проти 24 серпня, в рамках якої на берег у Криму були висаджені українські спецпідрозділи і встановили там державний прапор.
Також військові продемонстрували відео за результатами операції. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в бій з підрозділами окупанта.
Пізніше начальник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що ударами по Криму все не закінчиться, а в майбутньому все частіше відбуватимуться наземні операції.
Перед цим, 23 серпня, поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут було знищено російський зенітно-ракетний комплекс С-400 Тріумф.
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