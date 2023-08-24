Зеленский: Португалия присоединится к тренировкам украинских пилотов на F-16
Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженеров на американских истребителях F-16.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза.
— Португалия является участницей нашей танковой и авиационной коалиции. Сегодня она подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16, — подчеркнул глава государства.
По его словам, во время переговоров они обсудили также расширение оборонного сотрудничества, в частности поставки бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза накануне, 23 августа, впервые прибыл с визитом в Киев.
По разным данным, Военно-воздушные силы Португалии насчитывают от 25 до 27 самолетов F-16.
Еще в мае стало известно, что Португалия не будет передавать Украине самолеты F-16 в рамках авиационной коалиции, однако готова присоединиться к обучению пилотов и инженеров.
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