Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
В России разбился частный самолет: есть погибшие
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Зеленский: Португалия присоединится к тренировкам украинских пилотов на F-16

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженеров на американских истребителях F-16.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза.

— Португалия является участницей нашей танковой и авиационной коалиции. Сегодня она подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16, — подчеркнул глава государства.

По его словам, во время переговоров они обсудили также расширение оборонного сотрудничества, в частности поставки бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза накануне, 23 августа, впервые прибыл с визитом в Киев.

По разным данным, Военно-воздушные силы Португалии насчитывают от 25 до 27 самолетов F-16.

Еще в мае стало известно, что Португалия не будет передавать Украине самолеты F-16 в рамках авиационной коалиции, однако готова присоединиться к обучению пилотов и инженеров.

Читайте также
Португалия объявила о новом пакете военной помощи: что туда войдет
Зеленский: Португалия присоединится к тренировкам украинских пилотов на F-16

Источник: Укринформ
Война в Украине, Истребитель F-16, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Португалия, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина будет оставаться фронтиром двух миров — историк Плохий
історик Сергій Плохій
Украина к этому не причастна: Зеленский об аварии самолета Пригожина
Зеленський
Россия уничтожает 60-70% морских дронов Украины, но это все равно эффективное оружие — Буданов
Кирило Буданов
Россияне обстреляли село на Херсонщине, погиб тракторист
Зеленский: Португалия присоединится к тренировкам украинских пилотов на F-16
Не хватает судей, прокуроров и чиновников. РФ переживает кадровый голод на оккупированных территориях
Маріуполь порт
Игры
Видео
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду

Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.

Олег Корниенко
Военные, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт
Зеленский: Португалия присоединится к тренировкам украинских пилотов на F-16
С ПТРК Milan в 2 км: бригада быстрого реагирования Рубеж показала, как отбивает вражеское нашествие
Зеленский: Португалия присоединится к тренировкам украинских пилотов на F-16
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (24.08.2023)
Зеленский: Португалия присоединится к тренировкам украинских пилотов на F-16
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (24.08.2023)
Зеленский: Португалия присоединится к тренировкам украинских пилотов на F-16
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь