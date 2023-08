На празднование Дня независимости. В Киев прибыли президенты Литвы и Португалии

В среду, 23 августа, в Украину прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза.

Back in Kyiv to celebrate Ukraine’s Independence Day together with the brotherly Ukrainian nation.

Ukraine‘s victory is near!

???????? will continue supporting ???????? as long as it takes! pic.twitter.com/e9XHYCIc2f

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 23, 2023