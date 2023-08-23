На празднование Дня независимости. В Киев прибыли президенты Литвы и Португалии

В среду, 23 августа, в Украину прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза.

— Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близко! Литва будет продолжать поддерживать Украину сколько нужно, — написал Науседа в Twitter.

Back in Kyiv to celebrate Ukraine’s Independence Day together with the brotherly Ukrainian nation. Ukraine‘s victory is near! ???????? will continue supporting ???????? as long as it takes! pic.twitter.com/e9XHYCIc2f — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 23, 2023

Также в сети сообщили о визите в украинскую столицу президента Португалии Марсело Ребелу де Соуза.

Как пишет CNN, на вокзале в Киеве он заявил о намерении проявить солидарность с Украиной, а также принять участие в праздновании Дня Независимости.

— Целей несколько. Во-первых, это продолжение португальского присутствия. Здесь был премьер-министр, председатель Ассамблеи республики, несколько раз министр иностранных дел, теперь приехал президент республики. Португалия демонстрирует свою солидарность во всех сферах, — сказал он.

По словам Марсело Ребелу де Соуза, “все, что является принципиальным — а все фундаментальное на данный момент — в жизни Украины, является фундаментальным и в жизни Португалии”.

Он также добавил, украинское контрнаступление идет для “утверждения своего суверенитета”.

Ранее в КГГА сообщили, что в Киеве не будут организовывать никаких массовых мероприятий на День Независимости Украины, который будут отмечать 24 августа 2023 года.

Фото: Gitanas Nausėda, Киев city

Источник : CNN

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