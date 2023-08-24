Зеленський: Португалія долучиться до тренувань українських пілотів на F-16

Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерів на американських винищувачах F-16.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

– Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні вона підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16, – наголосив глава держави.

За його словами, під час переговорів вони обговорили також розширення оборонної співпраці, зокрема постачання броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування.

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза напередодні, 23 серпня, вперше прибув з візитом до Києва.

За різними даними, Військово-повітряні сили Португалії налічують від 25 до 27 літаків F-16.

Ще в травні стало відомо, що Португалія не передаватиме Україні літаки F-16 у рамках авіаційної коаліції, однак готова долучитися до навчання пілотів та інженерів.

Джерело : Укрінформ

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