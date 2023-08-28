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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Усиливают поддержку: США планируют поставлять Украине кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии

Конгрес США
Фото: Unsplash

Команда президента США Джо Байдена считает, что боевые действия в Украине могут продолжиться в 2024 году. Поэтому сейчас готово несколько новых вариантов поддержки для Киева, пишет The Washington Post.

Среди всех предложений наибольшей поддержкой пользуется идея предоставления Украине кассетных боеприпасов, которые можно запускать из РСЗО и нанести глубокие удары. Кроме того, в Вашингтоне также стремятся обсудить создание “сил будущего”, которые смогли бы сдержать Россию.

В эту концепцию включают истребители F-16, которые поступят в Украину уже через “несколько месяцев”. Однако для более эффективного ее воплощения, американские официальные лица пытаются наработать со своими союзниками несколько вопросов. Среди ключевых — это обучение украинских военных, а также поставки всей необходимой номенклатуры военной техники.

Как отмечает The Washington Post, к этому списку передачи вооружения Киев и его союзники хотят добавить системы ATACMS. Однако в Пентагоне продолжают отказывать, ссылаясь на их недостаточное количество.

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Война в Украине, Военная техника, США
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