Российско-украинская война: возвращение истории. В Киеве состоится презентация новой книги Плохия

30 августа в 15:00 состоится пресс-конференция с украинским и американским историком, профессором кафедры украинской истории в Гарвардском университете Сергеем Плохием и презентация его книги Российско-украинская война: возвращение истории.

Встреча посвящена выходу книги Российско-украинская война: возвращение истории на украинском языке и пройдет вживую в Украинском национальном информационном агентстве Укринформ.

В новой книге Сергей Плохий исчерпывающе анализирует полномасштабное вторжение России, его истоки, ход и возможные результаты. Там затронуты следующие вопросы:

Почему Путин решился начать полномасштабную войну?

Как украинцам удается оказывать такое эффективное сопротивление второй армии мира?

Как на фоне всех этих событий происходит объединение Запада и полная изоляция России?

Какими будут последствия войны для Украины, России, Европы и мира в целом?

— Со стороны Украины это прежде всего хорошо известная историкам борьба за независимость, отчаянная попытка страны, восставшей на руинах Советского Союза, защитить право на существование, — сказал Сергей Плохий.

Во время события будет обеспечена онлайн-трансляция. Информационным партнером события и выхода книги в Украине выступит Starlight Media.

В пресс-конференции примут участие:

Сергей Плохий — украинский и американский историк.

Олег Шпильман — владелец издательства КСД (в прошлом Клуб семейного досуга).

Модерировать встречу будет Николай Ханко, СОО в iProspect Ukraine и волонтер ООО Единый Опыт.

Аккредитация для журналистов возможна по ссылке.

Больше информации о книге здесь.

Справка. Сергей Плохий — известный украинскому читателю по бестселлерам Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости, Ядерное безумие. История Карибского кризиса и Забытые подонки восточного фронта.

Он является одним из ведущих специалистов по истории Восточной Европы и членом Украинского ПЕН и научного совета Украинского исторического журнала. Живет и работает в США.

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