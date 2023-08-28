Российско-украинская война: возвращение истории. В Киеве состоится презентация новой книги Плохия
30 августа в 15:00 состоится пресс-конференция с украинским и американским историком, профессором кафедры украинской истории в Гарвардском университете Сергеем Плохием и презентация его книги Российско-украинская война: возвращение истории.
Встреча посвящена выходу книги Российско-украинская война: возвращение истории на украинском языке и пройдет вживую в Украинском национальном информационном агентстве Укринформ.
В новой книге Сергей Плохий исчерпывающе анализирует полномасштабное вторжение России, его истоки, ход и возможные результаты. Там затронуты следующие вопросы:
- Почему Путин решился начать полномасштабную войну?
- Как украинцам удается оказывать такое эффективное сопротивление второй армии мира?
- Как на фоне всех этих событий происходит объединение Запада и полная изоляция России?
- Какими будут последствия войны для Украины, России, Европы и мира в целом?
— Со стороны Украины это прежде всего хорошо известная историкам борьба за независимость, отчаянная попытка страны, восставшей на руинах Советского Союза, защитить право на существование, — сказал Сергей Плохий.
Во время события будет обеспечена онлайн-трансляция. Информационным партнером события и выхода книги в Украине выступит Starlight Media.
В пресс-конференции примут участие:
- Сергей Плохий — украинский и американский историк.
- Олег Шпильман — владелец издательства КСД (в прошлом Клуб семейного досуга).
Модерировать встречу будет Николай Ханко, СОО в iProspect Ukraine и волонтер ООО Единый Опыт.
Аккредитация для журналистов возможна по ссылке.
Больше информации о книге здесь.
Справка. Сергей Плохий — известный украинскому читателю по бестселлерам Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости, Ядерное безумие. История Карибского кризиса и Забытые подонки восточного фронта.
Он является одним из ведущих специалистов по истории Восточной Европы и членом Украинского ПЕН и научного совета Украинского исторического журнала. Живет и работает в США.