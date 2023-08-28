Російсько-українська війна: повернення історії. У Києві відбудеться презентація нової книги Плохія
30 серпня о 15:00 відбудеться пресконференція з українським та американським істориком, професором кафедри української історії в Гарвардському університеті Сергієм Плохієм і презентація його книги Російсько-українська війна: повернення історії.
Зустріч присвячена виходу книги Російсько-українська війна: повернення історії українською та пройде наживо в Українському національному інформаційному агентстві Укрінформ.
У новій книжці Сергій Плохій вичерпно аналізує повномаштабне вторгнення Росії, його витоки, перебіг і можливі результати. Там порушено такі питання:
- Чому Путін наважився розпочати повномасштабну війну?
- Як українцям вдається чинити такий ефективний опір другій армії світу?
- Як на тлі всіх цих подій відбувається об’єднання Заходу й повна ізоляція Росії?
- Якими будуть наслідки війни для України, Росії, Європи та світу загалом?
– З боку України це насамперед добре відома історикам боротьба за незалежність, відчайдушна спроба країни, повсталої на руїнах Радянського Союзу, захистити право на існування, — сказав Сергій Плохій.
Під час події буде забезпечена онлайн-трансляція. Інформаційним партнером події та виходу книги в Україні виступить Starlight Media.
В пресконференції візьмуть участь:
- Сергій Плохій – український та американський історик.
- Олег Шпільман – власник видавництва КСД (раніше Клуб сімейного дозвілля).
Модеруватиме зустріч Микола Ханко, СОО у iProspect Ukraine та волонтер ГО Єдиний Досвід.
Акредитація для журналістів можлива за посиланням.
Більше інформації про книгу тут.
Довідка. Сергій Плохій – відомий українському читачеві за бестселерами Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності, Ядерне безумство. Історія Карибської кризи та Забуті покидьки східного фронту.
Він є одним із провідних спеціалістів з історії Східної Європи і членом Українського ПЕН та наукової ради Українського історичного журналу. Живе та працює у США.