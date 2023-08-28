Російсько-українська війна: повернення історії. У Києві відбудеться презентація нової книги Плохія

30 серпня о 15:00 відбудеться пресконференція з українським та американським істориком, професором кафедри української історії в Гарвардському університеті Сергієм Плохієм і презентація його книги Російсько-українська війна: повернення історії.

Зустріч присвячена виходу книги Російсько-українська війна: повернення історії українською та пройде наживо в Українському національному інформаційному агентстві Укрінформ.

У новій книжці Сергій Плохій вичерпно аналізує повномаштабне вторгнення Росії, його витоки, перебіг і можливі результати. Там порушено такі питання:

Чому Путін наважився розпочати повномасштабну війну?

Як українцям вдається чинити такий ефективний опір другій армії світу?

Як на тлі всіх цих подій відбувається об’єднання Заходу й повна ізоляція Росії?

Якими будуть наслідки війни для України, Росії, Європи та світу загалом?

– З боку України це насамперед добре відома історикам боротьба за незалежність, відчайдушна спроба країни, повсталої на руїнах Радянського Союзу, захистити право на існування, — сказав Сергій Плохій.

Під час події буде забезпечена онлайн-трансляція. Інформаційним партнером події та виходу книги в Україні виступить Starlight Media.

В пресконференції візьмуть участь:

Сергій Плохій – український та американський історик.

український та американський історик. Олег Шпільман – власник видавництва КСД (раніше Клуб сімейного дозвілля).

Модеруватиме зустріч Микола Ханко, СОО у iProspect Ukraine та волонтер ГО Єдиний Досвід.

Акредитація для журналістів можлива за посиланням.

Більше інформації про книгу тут.

Довідка. Сергій Плохій – відомий українському читачеві за бестселерами Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності, Ядерне безумство. Історія Карибської кризи та Забуті покидьки східного фронту.

Він є одним із провідних спеціалістів з історії Східної Європи і членом Українського ПЕН та наукової ради Українського історичного журналу. Живе та працює у США.

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