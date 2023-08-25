Показывает военные преступления РФ: в Словакии Фонд Виктора Пинчука открыл выставку Russian War Crimes

В День Независимости Украины Фонд Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента и Посольством Украины в Словацкой Республике открыли выставку Russian War Crimes (российские военные преступления) в замке Братиславский Град.

Выставка открыта с 24 августа по 30 августа по адресу: Bratislavský hrad, Hrad 811 06.

Проект демонстрирует фотографии, сделанные по всей Украине с начала жестокого полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Несмотря на это, он касается лишь части совершенных преступлений. Экспозиция позволяет западной аудитории стать свидетелями пыток, казней и бомбардировок, совершенных россиянами против украинских военнослужащих и гражданского населения.

— По нашему мнению, специальный Международный трибунал может быть создан на основе договора между Украиной и ООН. Большинство цивилизованного мира уже едино в этой вере. Но те, кто развязал эту войну и совершил сотни или тысячи ужасных преступлений, должны быть осуждены и наказаны, — отметил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В свою очередь основатель Фонда Виктора Пинчука и PinchukArtCentre Виктор Пинчук поделился опытом работы над другим комеморативным проектом и указал на важности рассказать миру о российских военных преступлениях:

— С 2016 года я вовлечен в создание Мемориального центра памяти Холокоста в Бабьем Яру в Украине, где немецкие нацисты совершили геноцид против украинских евреев во время Второй мировой войны. За два дня сентября 1941 года трагически погибло 34 тыс. украинских евреев. Мы установили этот мемориал с надеждой, что подобная трагедия в истории человечества никогда не произойдет. Но, к сожалению, с 24 февраля 2022 года мы наблюдаем геноцид, совершенный российскими нацистами против украинцев. И мы понимаем, что этот подход “Никогда снова” не работает, поэтому мы должны изменить наш подход на “Остановить сейчас”. И мы должны рассказать эту трагическую историю о российских военных преступлениях как можно громче и как можно шире, с надеждой, что политические лидеры решат прислать Украине как можно больше оружия и как можно быстрее.

Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Влаховский выразил солидарность словацкого народа с народом Украины в общей борьбе за свободу:

— С 2014 года Украина несправедливо платит высокую цену за свою независимость. Однако я убежден, что эта часть украинской истории напомнит всему миру цену свободы. Я пользуюсь случаем, чтобы отдать должное храбрым защитникам Украины, которые также борются за нашу свободу и наши общие ценности. “Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!”.

Справка. Выставка Russian War Crimes впервые была показана в бывшем “русском доме” в Давосе во время ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2022 году. Позже она с большим резонансом была экспонирована в здании парламента в Лондоне, в штаб-квартире НАТО и Европейском парламенте в Брюсселе, а также в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН. В январе 2023 года выставка вернулась в Давос, где ее новую версию снова продемонстрировали во время ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ). Впоследствии, в феврале 2023 года, проект состоялся на Мюнхенской конференции по безопасности, а в июле 2023 года он был представлен во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Фонд Виктора Пинчука — это независимая частная международная организация в Украине, созданная в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком. Фонд предоставляет возможности молодому поколению менять свою страну и мир к лучшему. Сейчас Фонд Виктора Пинчука реализует многочисленные проекты, целью которых является оказание помощи пострадавшим от российской агрессии, а также привлечение внимания международной элиты и широкой аудитории к Украине.

Фонд Виктора Пинчука, кроме помощи пострадавшим от войны в Украине, реализует такие долгосрочные проекты и программы:

национальный проект RECOVERY — реабилитация, помощь в протезировании тяжелораненых военных во время войны;

всеукраинская сеть неонатальных центров Колиски надії;

крупнейшая частная стипендиальная программа в Украине Завтра.UA;

стипендиальная программа Всесвітні студії для українських студентів, які навчаються за кордоном;

Veteran Hub — первое в Украине открытое пространство для ветеранов и общественных организаций, которые занимаются делами ветеранов;

PinchukArtCentre.

PinchukArtCentre — один из ведущих художественных центров Украины, который предоставляет бесплатный доступ к современному искусству, чтобы вдохновить на новое мышление. Фонд поддерживает Ялтинскую европейскую стратегию (YES), ведущий форум для обсуждения европейского будущего Украины в глобальном контексте. Также Фонд поддерживает краудфандинговую платформу для содействия благотворительности в украинском обществе dobro.ua.

Фото: Фонд Виктора Пинчука

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