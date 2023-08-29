Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
ДТП с украинцами в Италии: в МИД рассказали о состоянии пострадавших
Один из Призраков Киева: что известно о летчике с позывным Джус, который погиб на Житомирщине
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Результаты НМТ 2023: сколько абитуриентов получили 200 баллов

НМТ, тест, школа, універ
Фото: Depositphotos

По результатам национального мультипредметного теста (НМТ) 3 794 абитуриента получили 200 баллов хотя бы по одному предмету, а 50 из них получили 200 баллов по всем трем предметам.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

— У нас есть абитуриенты, у которых был максимальный результат в 600 баллов, имеется в виду, что они не сделали ни одной ошибки ни в одном тесте, — сказала Вакуленко в эфире на YouTube-канале УЦОКО во вторник.

В частности, максимальный результат по одному предмету получили 3 329 человек, по двум предметам НМТ — 415 участников основной сессии.

Самый высокий результат, набрав 200 баллов по всем трем предметам, показали 50 абитуриентов.

Что касается предметов, то по украинскому языку 200 баллов получили 1 115 участников НМТ, по истории Украины — 276, по математике — 1 905, по физике — 28, по химии — 27, по биологии — 127, по английскому языку — 814, по французскому языку — один, по немецкому языку — 14, и по испанскому языку — два абитуриента.

Что касается всех результатов НМТ, то, по словам Вакуленко, в разрезе пола УЦОКО не видит статистически значимых различий.

— Если говорить о том, как справились с тестами выпускники разных типов учебных заведений, то традиционно несколько выше результаты у участников из лицеев и гимназий, а несколько ниже результаты у участников из профессиональных и профессионально-технических учебных заведений, — сказала она.

Также отмечается, что более высокие результаты показали абитуриенты из городов.

Читайте также
С какого числа начинается обучение в университете 2023: даты в Украине
Універ

Вступна кампанія, Образование в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Более 50%: какой предмет на НМТ-2023 выбрало большинство абитуриентов
Навчання, освіта, учень,
В школах Киева могут ввести вторую смену, но не для всех
школярі
С какого числа начинается обучение в университете 2023: даты в Украине
Універ
Лисовой анонсировал повышение зарплаты учителям: когда и как это будет происходить
Оксен Лісовий
Когда школьные каникулы в новом учебном году 2023-2024
школа діти за партами
Игры
Видео
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон

Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
Отрезал органы пленным: кто такой Ян Петровский и выдадут ли его Украине
Результаты НМТ 2023: сколько абитуриентов получили 200 баллов
Приблизительно полсотни бойцов – в состоянии клинической смерти: какая ситуация на Авдеевском направлении
Результаты НМТ 2023: сколько абитуриентов получили 200 баллов
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Результаты НМТ 2023: сколько абитуриентов получили 200 баллов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (28.08.2023)
Результаты НМТ 2023: сколько абитуриентов получили 200 баллов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь