Результаты НМТ 2023: сколько абитуриентов получили 200 баллов

По результатам национального мультипредметного теста (НМТ) 3 794 абитуриента получили 200 баллов хотя бы по одному предмету, а 50 из них получили 200 баллов по всем трем предметам.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

— У нас есть абитуриенты, у которых был максимальный результат в 600 баллов, имеется в виду, что они не сделали ни одной ошибки ни в одном тесте, — сказала Вакуленко в эфире на YouTube-канале УЦОКО во вторник.

В частности, максимальный результат по одному предмету получили 3 329 человек, по двум предметам НМТ — 415 участников основной сессии.

Самый высокий результат, набрав 200 баллов по всем трем предметам, показали 50 абитуриентов.

Что касается предметов, то по украинскому языку 200 баллов получили 1 115 участников НМТ, по истории Украины — 276, по математике — 1 905, по физике — 28, по химии — 27, по биологии — 127, по английскому языку — 814, по французскому языку — один, по немецкому языку — 14, и по испанскому языку — два абитуриента.

Что касается всех результатов НМТ, то, по словам Вакуленко, в разрезе пола УЦОКО не видит статистически значимых различий.

— Если говорить о том, как справились с тестами выпускники разных типов учебных заведений, то традиционно несколько выше результаты у участников из лицеев и гимназий, а несколько ниже результаты у участников из профессиональных и профессионально-технических учебных заведений, — сказала она.

Также отмечается, что более высокие результаты показали абитуриенты из городов.

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