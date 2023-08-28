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Анна Голишевская, редактор ленты

С какого числа начинается обучение в университете 2023: даты в Украине

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Фото: Unsplash

Из-за войны в Украине заведения высшего образования изменяют правила и даты вступительных экзаменов и поступления в целом для абитуриентов. Когда начнется обучение в университетах 2023 – читайте в материале Фактов ICTV.

С какого числа начинается обучение в университете 2023

Минобразования Украины советует учебным заведениям начать новый учебный год с 1 сентября 2023-го. При этом обучение организовать очно в вузах и колледжах. Также известно, что вероятнее всего обучение в высших учебных заведениях начинается в разные даты, поскольку они являются автономными.

С какого числа начинается обучение в университете 2023: изменения в законодательстве

28 июля 2023 на очередном заседании Кабинет министров Украины принял постановление О начале учебного года во время действия военного положения в Украине. Это постановление должно уменьшить угрозу жизни и здоровью соискателей образования и работников учебных заведений в период действия военного положения через урегулирование вопроса организованного начала 2023/2024 учебного года.

Поэтому в этом учебном году организация образовательного процесса зависит от конкретной ситуации безопасности в каждом населенном пункте.

Областные военные администрации и учредители учебных заведений в этих условиях должны принимать решения, необходимые для сохранения жизни и здоровья населения. То есть, Минобразования советует учебным заведениям начинать обучение с 1 сентября, однако в каждом отдельном регионе и университете даты будут зависеть от безопасности и других важных нюансов.

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Вища освіта, Міносвіти, Образование в Украине, Университет
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