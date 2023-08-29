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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Результати НМТ 2023: скільки абітурієнтів отримали 200 балів

НМТ, тест, школа, універ
Фото: Depositphotos

За результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) 3 794 абітурієнти отримали 200 балів хоча б з одного предмета, а 50 із них отримали 200 балів з усіх трьох предметів.

Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

– У нас є абітурієнти, у яких був максимальний результат у 600 балів, мається на увазі, що вони не зробили жодної помилки в жодному тесті, – сказала Вакуленко в ефірі на YouTube-каналі УЦОЯО у вівторок.

Зокрема, максимальний результат з одного предмета отримали 3 329 осіб, із двох предметів НМТ – 415 учасників основної сесії.

Найвищий результат, набравши 200 балів з усіх трьох предметів, показали 50 абітурієнтів.

Щодо предметів, то з української мови 200 балів отримали 1 115 учасників НМТ, з історії України – 276, з математики – 1 905, із фізики – 28, із хімії – 27, із біології – 127, з англійської мови – 814, із французької мови – один, із німецької мови – 14, та з іспанської мови – два вступники.

Щодо всіх результатів НМТ, то, за словами Вакуленко, у розрізі статі УЦОЯО не бачить статистично значущих відмінностей.

– Якщо говорити про те, як впоралися з тестами випускники різних типів закладів освіти, то традиційно дещо вищі результати в учасників із ліцеїв та гімназій, а дещо нижчі результати в учасників із професійних та професійно-технічних закладів освіти, – сказала вона.

Також зазначається, що вищі результати показали абітурієнти з міст.

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