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В 2024 году в экзаменационных центрах НМТ установят рамки металлодетекторов

Навчання
Фото: Unsplash

В 2024 году в экзаменационных центрах НМТ установят рамки металлодетекторов для предупреждения нарушений.

Об этом заявила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

— На следующий год, кроме продолжения той работы, которая уже была, мы планируем применить тот опыт, который у нас был раньше, — опыт использования металлодетекторов во временных экзаменационных центрах, — сказала Вакуленко в эфире на YouTube-канале УЦОКО во вторник.

По ее словам, такой подход был отработан ранее в рамках внешнего независимого оценивания (ВНО), но в этом году его не применяли из-за экономии бюджетных средств.

— На следующий год, я надеюсь, у нас будут соответствующие средства, чтобы это профинансировать, — добавила глава УЦОКО.

Ранее сообщалось, что за весь период проведения основных сессий НМТ-2023 77 участников покинули временные экзаменационные центры из-за использования во время тестирования мобильных телефонов, шестеро — из-за использования рукописных или печатных материалов, пятеро — из-за невыполнения требований и указаний по процедуре прохождения НМТ.

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