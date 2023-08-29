У 2024 році в екзаменаційних центрах НМТ встановлять рамки металодетекторів для запобігання порушенням.

Про це заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

– На наступний рік, окрім продовження тієї роботи, яка вже була, ми плануємо застосувати той досвід, який у нас був раніше, – досвід використання металодетекторів у тимчасових екзаменаційних центрах, – сказала Вакуленко в ефірі на YouTube-каналі УЦОЯО у вівторок.

За її словами, такий підхід було відпрацьовано раніше в рамках зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), але цього року його не застосовували через економію бюджетних коштів.

– На наступний рік, я сподіваюся, у нас будуть відповідні кошти, щоб це профінансувати, – додала голова УЦОЯО.

Раніше повідомлялося, що за весь період проведення основних сесій НМТ-2023 77 учасників залишили тимчасові екзаменаційні центри через використання під час тестування мобільних телефонів, шестеро – через використання рукописних або друкованих матеріалів, п’ятеро – через невиконання вимог і вказівок щодо процедури проходження НМТ.

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