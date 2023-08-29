Україна хоче до кінця 2023 року почати переговори про членство в ЄС – Кулеба

Україна та Франція обговорили шлях, який має пройти наша країна для набуття членства у Європейському Союзі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції з очільницею МЗС Франції Катрін Колонна у Парижі.

– Ми обговорили шлях, який мають пройти Європейський Союз та Україна до кінця цього року, щоб відкрити переговори про членство України в Європейському Союзі. Я окремо подякував Франції за те, що президент Макрон був серед перших лідерів, які серйозно почали просувати тему надання Україні статусу кандидата на членство, – сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що Україна вже провела низку реформ, необхідних для вступу до ЄС. З іншого боку Євросоюз також зробив певні кроки.

Окрім майбутнього членства у ЄС глави МЗС двох країн у Парижі обговорили й майбутній вступ України до Організації Північноатлантичного договору.

За словами Кулеби, у контексті останнього саміту НАТО у Вільнюсі були обговорені подальші кроки. Він додав, що очевидно, що без України як члена ЄС і НАТО, Європа не буде безпечним місцем для життя.

Нещодавно видання Financial Times, ознайомившись з промовою голови Євроради Шарля Мішеля на форумі у Бледі, повідомило, що він сказав, що ЄС має бути готовим до розширення до 2030 року.

У червні ЄС констатував, що Україна як кандидат у члени Євросоюзу зробила суттєві кроки для проведення реформ, спрямованих на виконання умов, які дозволять розпочати переговори про вступ.

Джерело : МЗС

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