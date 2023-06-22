ЄС відзначив прогрес України у виконанні рекомендацій для старту переговорів про членство

ЄС констатує, що Україна як країна-кандидат у члени Євросоюзу зробила суттєві кроки для проведення реформ, спрямованих на виконання умов, які дозволять розпочати переговори про вступ.

Про це на пресконференції, яка пройшла після закінчення неформального засідання Європейської ради із загальних питань, заявила міністр у справах ЄС Швеції, що головує в ЄС, Джесіка Росвалл.

Зазначається, що на цьому засіданні єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгей представив усну оцінку Європейської комісії щодо виконання умов, необхідних для України, щоб розпочати переговори щодо вступу.

– Вражає бачити зусилля, докладені за останній рік, на проведення реформ: незважаючи на надзвичайні обставини, Україна зробила значні кроки вперед. Це, зокрема, проєкт закону про Конституційний суд, новий закон про медіа, закон про рекламу, реформу важливих судових інституцій, призначення нового глави антикорупційних інституцій, і цей список можна продовжити, – сказала вона.

Крім того, міністр привітала зусилля України, спрямовані на ухвалення нового закону про декларації щодо активів.

– Українська влада хоче виконувати більше роботи, щоб збільшити прозорість і боротися з корупцією, – продовжила вона.

Шведський міністр зазначила, що ЄС відомо, що “Україна хотіла б просуватися вперед до переговорів щодо вступу”.

– Цілком очевидно, що це питання є важливим, допомагаючи Україні продовжувати реформи під час надзвичайно важкого періоду, – наголосила Росалл.

У зв’язку з цим вона висловила впевненість, що подана ЄК усна оцінка буде докладно вивчена Україною, Молдовою та Грузією для подальшого просування реформ. Міністр також нагадала, що основна доповідь щодо розширення буде представлена восени.

Нагадаємо, що 22 червня Європейська комісія оприлюднить першу оцінку прогресу України як кандидата в члени Євросоюзу.

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