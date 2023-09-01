Самой маленькой — 2 годика: Украина вернула еще 11 детей, похищенных Россией
Украина вернула еще 11 детей, которых похитили российские оккупанты. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Этих детей незаконно удерживали на временно оккупированных территориях Херсонщины.
— Среди них шестеро малышей, которые лишены родительской опеки. А пятеро — имеют семьи. Но возвращения каждого из них ждали. Самому маленькому ребенку — два годика, старшему — 16, — говорится в сообщении.
Отмечается, что этому событию предшествовала кропотливая работа многих служб, в частности Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, организации Save Ukraine, Украинской сети за права ребенка и многих других.
В июле 2023 года уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сообщила, что за время полномасштабной войны Россия могла незаконно вывезти из Украины до 300 тыс. детей.
По ее словам, украинские власти имеют подтвержденную информацию о менее чем 20 тыс. депортированных маленьких украинцев.
Источник: Херсонская ОВА
Фото: Херсонская ОВА
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