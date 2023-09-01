Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Терміново
Пожежа на даху Ашану та смерть двох охоронців підприємства: деталі атаки на Київ
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Найменшій – 2 рочки: Україна повернула ще 11 дітей, викрадених Росією

викрадених росією дітей повернули

Україна повернула ще 11 дітей, яких викрали російські окупанти. Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Цих дітей незаконно утримували на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

— Серед них шестеро малюків, які позбавлені батьківського піклування. А п’ятеро – мають сім’ї. Але на повернення кожного з них чекали. Найменшій дитині – два рочки, найстаршій – 16, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цій події передувала кропітка праця багатьох служб, зокрема Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, організації Save Ukraine, Української мережі за права дитини та багатьох інших.

У липні 2023 року уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук повідомила, що за час повномасштабної війни Росія могла незаконно вивезти з України до 300 тис. дітей.

За її словами, українська влада має підтверджену інформацію про менш ніж 20 тис. депортованих маленьких українців.

Читайте також
Наче Гітлер’югенд: як Росія викрадає українських дітей та налаштовує проти батьків в Україні
Найменшій – 2 рочки: Україна повернула ще 11 дітей, викрадених Росією

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Війна в Україні, Викрадення, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Наказала знищити українські підручники: колаборантці з Мелітополя повідомили про підозру
СБУ повідомила про підозру колаборантці Олені Шапуровій з Мелітополя
Вітчизняне КБ Луч підтвердило пуски нової ракети – відео
Ракета летить в небі
Навчальний рік 2023-2024: тривалість уроків та розклад дзвінків у школах
Школа - книги, дзвоник
ЗСУ виснажили окупантів у районі Роботиного й можуть прорвати першу лінію оборони – розвідка Естонії
ЗСУ на фронті
Поза зерновим коридором: з українського порту вийшли ще два судна
Тимчасовий коридор судно
Ігри
Відео
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Марія Малевська
В Україні запрацював новий церковний календар 2023: що змінилося і дати ключових свят
Найменшій – 2 рочки: Україна повернула ще 11 дітей, викрадених Росією
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (01.09.2023)
Найменшій – 2 рочки: Україна повернула ще 11 дітей, викрадених Росією
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (01.09.2023)
Найменшій – 2 рочки: Україна повернула ще 11 дітей, викрадених Росією
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (01.09.2023)
Найменшій – 2 рочки: Україна повернула ще 11 дітей, викрадених Росією
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь