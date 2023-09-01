Найменшій – 2 рочки: Україна повернула ще 11 дітей, викрадених Росією

Україна повернула ще 11 дітей, яких викрали російські окупанти. Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Цих дітей незаконно утримували на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

— Серед них шестеро малюків, які позбавлені батьківського піклування. А п’ятеро – мають сім’ї. Але на повернення кожного з них чекали. Найменшій дитині – два рочки, найстаршій – 16, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цій події передувала кропітка праця багатьох служб, зокрема Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, організації Save Ukraine, Української мережі за права дитини та багатьох інших.

У липні 2023 року уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук повідомила, що за час повномасштабної війни Росія могла незаконно вивезти з України до 300 тис. дітей.

За її словами, українська влада має підтверджену інформацію про менш ніж 20 тис. депортованих маленьких українців.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

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