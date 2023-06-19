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Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

РФ могла похитить из Украины до 300 тыс. детей, вернуть удалось менее 400 – Герасимчук

Діти-акція
Фото: Pexels

Страна-агрессор Россия во время войны могла незаконно вывезти из Украины около 300 тыс. детей. Сейчас украинские власти имеют подтвержденную информацию о менее чем 20 тыс. депортированных маленьких украинцах.

Об этом рассказала советница – уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в интервью агентству Интерфакс-Украина.

– По нашим подсчетам, речь может идти о 200-300 тыс. детях, которых они могли похитить, — отметила она.

Герасимчук объяснила, что точную цифру сегодня назвать невозможно, поскольку РФ депортирует детей с временно оккупированных территорий Украины.

Только после освобождения определенного населенного пункта Украина получит данные, “есть ли там семья с тем или иным ребенком”, и начать поиски.

– Несмотря на то, что речь идет о 200-300 тыс. депортированных и принудительно вывезенных детей, мы на сегодняшний день имеем точную информацию только о 19 499 таких детях, — подчеркнула Герасимчук.

Данные о депортации маленьких украинцев собирает Национальное информационное бюро. Этот орган получает заявления от родителей, родственников, свидетелей, а также представителей местных властей по факту принудительного вывоза детей.

После детальной проверки, верификации данных о депортации в МВД, Национальной полиции, Службе безопасности, Офисе генпрокурора сведения попадают в реестр Национального информационного бюро.

– Таким образом, что касается 19 499 детей – есть персональные данные по каждому, мы понимаем, кто эти дети и откуда их похитили. Однако это не значит, что мы знаем, где этот ребенок, – заявила Герасимчук.

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РФ могла похитить из Украины до 300 тыс. детей, вернуть удалось менее 400 – Герасимчук

По состоянию на 19 июня Украине удалось вернуть из РФ 373 ребенка.

Герасимчук уточнила, что единого механизма возвращения нет, поскольку Россия называет депортацию детей “эвакуацией”.

Переговоров с агрессором по этому вопросу нет. Маленьких украинцев приходится возвращать “в ручном режиме”, поэтому данный процесс происходит медленно.

– Они (оккупанты, — Ред.) не признают этих детей как удерживаемых, задержанных, депортированных, принудительно перемещенных. Они это называют “эвакуацией”… Эти 373 ребенка также вернули не путем переговоров. С российской стороны никаких согласований или организованных групп не было ни разу, – объяснила уполномоченная президента.

Герасимчук уточнила, что практически по каждому ребенку приходится разрабатывать отдельную спецоперацию спасения.

Она подчеркнула, что в мире сегодня нет международной структуры, которая могла бы предложить действенный механизм возвращения депортированных в РФ украинских детей.

На днях появилась информация, что российские оккупанты планируют вывезти почти 300 детей из Бердянского района в Чувашскую Республику РФ – якобы на оздоровление.

В конце апреля в Европарламенте сообщали, что количество похищенных оккупантами украинских детей может составлять от 16 до 300 тыс.

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Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, Депортация, Російська агресія
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