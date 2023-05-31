Будто Гитлерюгенд: как Россия похищает украинских детей и настраивает против родителей в Украине

Депортация детей — именно то преступление России, за которое президента России Владимира Путина и его приспешницу, российского омбудсмена по правам ребенка Марию Львову-Белову желает судить Гаага. По данным правительственного портала Дети войны, почти 19,5 тыс. детей были депортированы. По информации кремлевских чиновников, эта цифра — почти 730 тыс.

Трех детей Ольги Запорожченко из Херсона россияне тоже вывезли в оккупированный Крым, так сказать, на оздоровление. Только через полгода, благодаря фонду Save Ukraine, их удалось вернуть. Самый старший ребенок, Даяна, рассказывает, что везли автобусами, довезли до Евпатории в лагерь Луч.

— Там были дети из Херсона, Каховки, Новой Каховки и Херсонской области, — говорит Даяна.

Сначала была лагерная жизнь, потом им устроили что-то похожее на школу, но, конечно, без намека на украинский язык или историю.

— Было три урока по 30 минут, были русские предметы, украинского ничего не было. Заставляли петь гимн, особенно когда приезжали с проверкой, — говорит 14-летняя девочка.

Показывали и фильмы в лагере, кстати, созданные Западом, против которого Россия сегодня выступает, — Гарри Поттер, Пираты Карибского моря.

Дети говорят, их не обижали, кормили, расспрашивали, как живет материковая Украина, и даже брали себе в сувениры металлические гривны.

Но домой не отпускали, сказали, что смогут забрать только родители. Поэтому Ольга, поскольку не имела готового загранпаспорта, написала доверенность на другую женщину, которая тоже поехала забирать детей. Так все трое и вернулись — через Россию, Беларусь, Польшу, ехали пять дней.

Это случай, когда все сошлось хорошо, говорят в фонде. Только их организация вернула 109 детей в Украину.

В целом, наших маленьких граждан Россия отдает неохотно. Ведь после лагерей детей отправили вглубь России, начали изготавливать им документы страны-агрессора и запустили процесс усыновления.

— Поэтому сейчас мы занимаемся тем, что находим кейсы, в которых детей или уже усыновили, или они находятся в интернатных учреждениях России. И это значительно усложняет ситуацию, потому что они всячески препятствуют нам делать свою работу, — рассказывает Анастасия Кудашева, директор по развитию благотворительного фонда Save Ukraine.

Фото: Факти ICTV

Также она рассказала историю, как совсем недавно женщину, которая ехала забирать крестника и еще других детей, ФСБ не пустила на территорию России.

— ФСБ допрашивала эту женщину в течение трех дней. Она говорила, что это просто была психологическая пытка, которую они к ней применяли. Приходили в это помещение, где она была, задавали одни и те же вопросы, и так было в течение трех дней. Есть дали только на вторые сутки, — рассказывает Кудашева.

Затем женщину отправили самолетом в Беларусь, где допрашивали еще двое суток.

— Когда женщина приехала, сказала, делайте что хотите, перекрасьте мне волосы, измените мне имя, я должна вернуться туда и забрать ребенка, — рассказывает директор по развитию благотворительного фонда Save Ukraine.

В то же время мальчик, узнав, что его не заберут, позвонил своей бабушке и сказал, что не хочет возвращаться в Украину. То есть россияне начали свой процесс пропаганды.

— Они ему пообещали 3 млн рублей на квартиру, что он будет учиться в Москве в институте, но мы знаем, что это совсем не так и это повернется в другую сторону. Потому что ему скоро 18 лет, и он может пойти служить в российскую армию. Поэтому мы сейчас делаем все возможное, чтобы найти и уполномочить другого человека всеми необходимыми документами и таки вернуть его домой, — говорит Кудашева.

Россия не спешит возвращать Украине детей, потому что за каждым свидетельством ребенка или родителей стоит доказательство преступления Кремля.

— Каждое возвращение ребенка, каждое свидетельство родителей — это все свидетельства против них, все складывается камешек за камешком и передается в международный уголовный суд в Гаагу. И поскольку мы все знаем о решении Гаагского суда об аресте Путина и Беловой, они это понимают, что они будут наказаны. Чем больше мы вернем детей, тем больше шансов, что зло будет наказано, — говорит Анастасия Кудашева, директор по развитию благотворительного фонда Save Ukraine.

Артем Николайчук, общественный активист и участник инициативы unrussiaUN считает, что промывание мозгов детям — это еще одно преступление, которое совершает Россия. По сути, такая попытка пропагандировать детям собственные нарративы является милитаризацией детей.

— Они уничтожают сознание нормального человека именно с детства, так, как это делал Гитлер с Гитлерюгендом. Так же они сейчас с юнармейцами: они проводят классные часы, где рассказывают о героических подвигах ЧВК Вагнера, например, в Бахмуте, о которых мы знаем, что они сжигали людей в подвалах, где они убивали детей по приказам; они рассказывают об этом как о героических поступках. Это все случаи пропаганды, но самое страшное, что она направлена на детей, — говорит Николайчук.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украину был возвращен 371 ребенок из России и временно оккупированных территорий, о чем сообщил президент Владимир Зеленский.

По данным украинского президента, за время полномасштабной войны против Украины Россия убила по меньшей мере 483 украинских детей. Еще почти тысячу детей российские оккупанты покалечили.

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