После войны РФ захочет реванша. У нас есть 10 лет, чтобы подготовиться — Буданов
После победы Украине вряд ли удастся забыть о существовании РФ, поскольку есть вероятность того, что после войны со временем страна-агрессор захочет реванша.
Такое мнение высказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.
— России нужно будет восстанавливаться в военном аспекте около 10 лет. Это нормальный период для того, чтобы все переосмыслить и заново готовить реванш. У нас точно будет 10 лет. Если удастся другими путями после победы влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, у нас будет гораздо больше, — подчеркнул разведчик.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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