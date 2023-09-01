После войны РФ захочет реванша. У нас есть 10 лет, чтобы подготовиться — Буданов

После победы Украине вряд ли удастся забыть о существовании РФ, поскольку есть вероятность того, что после войны со временем страна-агрессор захочет реванша.

Такое мнение высказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

— России нужно будет восстанавливаться в военном аспекте около 10 лет. Это нормальный период для того, чтобы все переосмыслить и заново готовить реванш. У нас точно будет 10 лет. Если удастся другими путями после победы влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, у нас будет гораздо больше, — подчеркнул разведчик.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.