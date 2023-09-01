Після війни РФ захоче реваншу. Маємо 10 років, щоб підготуватися – Буданов

Після перемоги Україні навряд чи вдасться забути про існування РФ, оскільки є ймовірність того, що після війни з часом країна-агресор захоче реваншу.

Таку думку висловив очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

– Росії потрібно буде відновлюватися у військовому аспекті близько 10 років. Це нормальний період для того, щоб усе переосмислити і заново готувати реванш. У нас точно буде 10 років. Якщо вдасться іншими шляхами після перемоги впливати на ті території, які буде створено, можливо, у нас буде набагато більше, – наголосив розвідник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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