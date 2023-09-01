РФ спасает Крымский мост от Морського малюка затопленными кораблями – разведка Британии

Россияне предпринимают ряд мер активной и пассивной защиты, чтобы уберечь от атак Крымский мост.

Подробный перечень этих мероприятий обнародовали в разведке Минобороны Великобритании 1 сентября.

По данным британского оборонного ведомства, наряду с мерами активной защиты, к которым относятся системы противовоздушной обороны, для минимизации ущерба от будущих атак у россиян есть еще ряд средств пассивной защиты:

генераторы дыма;

подводные барьеры и т.д.

Как РФ спасает Крымский мост от будущих атак

По данным разведки Минобороны Великобритании, Россия создала подводный барьер из затопленных кораблей и бонов (плавучих заграждений, препятствующих кораблям проходить из моря в гавань, – Ред.).

Доказательством тому являются фотографии, сделанные 29 августа, отмечают британские разведчики.

Таким образом россияне стремятся предотвратить атаки надводных дронов на Крымский мост.

В южной части Крымского моста, которая 17 июля подверглась атаке беспилотником Морской малыш, на расстоянии 160 метров друг от друга расположены несколько судов.

Могут россияне также применять для сдерживания ракет радиолокационного наведения радиолокационные приманки на баржах.

В сентябре прошлого года Военно-морские силы РФ на протяжении нескольких дней испытывали это средство защиты.

Еще одной контрмерой для защиты моста являются генераторы дыма TDA-3, устанавливаемые на грузовиках.

К слову, с помощью дыма армия РФ пыталась предотвратить воздушные угрозы месяц назад.

Почему Крымский мост настолько важен для россиян

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, является достаточно узким участком для военного материально-технического обеспечения российских войск на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Пересечь пролив россияне могут с помощью паромов и незаконно построенного Крымского моста.

К тому же, мост имеет особое значение для президента РФ Владимира Путина.

Эта незаконная переправа для главы Кремля является символом оккупации Крыма после аннексии полуострова в 2014 году.

Что известно о беспилотнике Морський малюк

Беспилотник Морський малюк – уникальное изобретение Службы безопасности Украины.

Это отчасти отражено в названии БпЛА (у главы СБУ фамилия Малюк, – Ред.).

Именно эти беспилотники успешно поразили Крымский мост 17 июля, большой десантный корабль Оленегорский горняк 4 августа и танкер SIG 5 августа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.

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Источник : Ministry of Defence

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