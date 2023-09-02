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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Росіяни скаржаться на три нічні атаки Кримського мосту

керченський міст
Фото: Getty Images

Уночі проти 2 вересня незаконно збудований російськими окупантами Кримський міст нібито тричі атакували морські безпілотники.

Перший безекіпажний катер росіяни нібито помітили та знищили в акваторії Чорного моря близько 23:15 1 вересня.

Другий БпЛА буцімто ліквідували близько 02:10 2 вересня, а третій – ще за десять хвилин.

Крім того, переконують у Міноборони Росії, близько 23:00 2 вересня було перехоплено дрон над територією Бєлгородської області РФ.

Нагадаємо, що вчора неправдивість повідомлень російських офіційних осіб про “успішну ліквідацію БпЛА” викрив густий дим у Підмосков’ї.

Не встиг мер Москви Сергій Собянін заявити про знищення дрона поруч із Люберцями, як мережу вже заполонили кадри із потужною пожежею.

Тоді представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив, що під Москвою горить цех із виробництва електроніки для ракет.

До слова, лише вчора в розвідці Міноборони Великої детально розповідали, до яких заходів активного та пасивного захисту вдаються росіяни, аби вберегти від атак Кримський міст.

Одним зі способів, зокрема, є створення підводного бар’єра із затоплених кораблів та бонів (плавучих загороджень, що перешкоджають кораблям проходити з моря в гавань, – Ред.).

Тим часом керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк стверджує, що нібито прорив безпілотників до Кримського мосту 2 вересня ставить під сумнів заяви росіян про надійність їхнього захисту.

– Росіяни самі собі суперечать. Якщо вони стверджують, що надійно захистили міст, підтопивши кілька поромів, сплетених між собою сітками, і раптом уночі щось туди прорвалось, то хай краще перебудовують свою оборону, – зазначила Наталія Гуменюк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міноборони Росії

Безпілотники, Дрони, Керченський міст
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