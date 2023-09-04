Поки немає достатніх доказів геноциду в Україні – голова комісії ООН

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні наразі не знайшла достатніх доказів, що в країні відбувається геноцид.

Про це заявив на пресконференції у Києві її голова Ерік Мьосе.

– На даному етапі ми досі не дійшли висновку, що в Україні відбувається геноцид. Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину, тому досліджуємо це крок за кроком. Наразі ми не маємо достатніх доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид, – пояснив він.

Мьосе запевнив, що комісія ООН продовжить розслідування, оскільки раніше в російських ЗМІ пролунали певні заяви, “які, можливо, можуть мати стосунок до питання підбурювання до геноциду”, але висновків ще немає.

Водночас він зауважив, що комісія виявила велику кількість воєнних злочинів РФ, а саме тортури і атаки по енергетичній інфраструктурі України з жовтня 2022 року, які можуть розглядатися також як злочини проти людяності.

– Тому я вважаю, що корисно подивитися на усе в контексті, – підсумував Мьосе.

У березні 2023 року Ерік Мьосе, презентуючи звіт очолюваної ним комісії ООН за рік повномасштабної війни, заявив, що російські солдати вчиняли численні воєнні злочини на території України та ймовірні злочини проти людяності.

Новий звіт комісія надасть Генасамблеї в жовтні 2023 року, а Раді ООН з прав людини – в березні 2024 року.

4 березня 2022 року Рада ООН із прав людини створила незалежну міжнародну комісію з розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Джерело : Радіо Свобода

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