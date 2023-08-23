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Юлия Соколова, редактор ленты

Преступление геноцида: суд в Гааге проведет слушания по иску Украины против РФ

Міжнародний суд ООН, Гаага
Фото: Getty Images

В сентябре Международный суд ООН проведет публичные слушания по делу Украины против РФ о преступлении геноцида. В частности, будут заслушаны предварительные возражения, выдвинутые Россией.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

– Международный суд, главный судебный орган ООН, проведет публичные слушания по предварительным возражениям, выдвинутым РФ по делу об обвинениях в геноциде согласно Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, — говорится в анонсе.

Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге (Нидерланды) – официальной резиденции Международного суда ООН.

Они будут происходить в два раунда с 18 по 27 сентября. Представители РФ выступят в суде 18 и 25 сентября. В то же время, 19 и 27 сентября свои аргументы перед судьями представит Украина.

Кроме того, на 20 сентября запланированы выступления представителей 32 государств, поддержавших Украину в иске против РФ. Это Германия, Австралия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада, Нидерланды, Кипр, Испания, Франция, Греция, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Норвегия, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Румыния, Великобритания и Словения.

Что известно об иске Украины против РФ

26 февраля 2022 года Украина подала в секретариат Международного суда ООН заявление об открытии дела против РФ о преступлении геноцида. Киев сформулировал иск на основании Конвенции 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Во время рассмотрения дела в марте 2022 года Украина призвала суд поддержать две предварительные меры:

  • обязать РФ немедленно остановить военные действия;
  • Россия должна была немедленно обеспечить, чтобы ее вооруженные подразделения прекратили участие в военных действиях.

16 марта прошлого года Международный суд ООН обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля военные действия в Украине, однако в Москве проигнорировали это решение.

В начале октября РФ выдвинула предварительные возражения относительно юрисдикции суда ООН и приемлемости заявления Украины.

Источник: CNN
Война в Украине, Гаагський суд, Геноцид, Російська агресія, Суд в Гааге
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Преступление геноцида: суд в Гааге проведет слушания по иску Украины против РФ
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