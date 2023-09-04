Решение открыто: Кулеба о получении ракет ATACMS от США
Решение о предоставлении Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS до сих пор открыто. Соединенные Штаты рассматривают этот вопрос.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с представителями СМИ в Киеве.
По его словам, Вашингтон проводит анализ, прежде чем принять решение.
– Это решение открыто. Оно совершенно не закрыто. В последнем разговоре с госсекретарем США (Этони Блинкеном, — Ред.) мы это обсуждали. Он подтвердил, что они проводят анализ некоторых моментов, связанных с применением, количеством, чтобы принять окончательное решение, — подчеркнул Кулеба.
Он напомнил, что Украина уже получила дальнобойные ракеты от Франции и Великобритании. Речь идет о британских Storm Shadow и их французском аналоге SCALP.
Кулеба считает, что “будет более чем естественно, если Германия и США присоединятся к этой коалиции”.
Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что президенты США и Украины обсуждают ракеты ATACMS, однако решение будет за американским лидером Джо Байденом.
Посол Украины в США Оксана Маркарова объясняла, что Вашингтон “изменил тональность” по ATACMS. Если раньше в США советовали нашей стране “забыть об этом”, то сейчас вопрос обсуждается.
По словам министра обороны Алексея Резникова, у Украины есть сигналы от других государств, что ВСУ могут получить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS.
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