У Украины есть фотодоказательства падения дронов РФ на территории Румынии во время ночной атаки — Кулеба
У Украины есть фотодоказательства падения дронов типа Shahed на территории Румынии во время массированной воздушной атаки РФ на порты Одесской области в ночь на 4 сентября.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
– Я думаю, что конкретно в этом случае они (румынские власти, — Ред.) сейчас изучают все аспекты того, что произошло. Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. Мы имеем фотодоказательства того, что там что-то упало, – сказал он.
Кулеба предположил, что румынские власти решили взять паузу, чтобы полностью исследовать ситуацию и сделать выводы.
Он отметил, что “есть тенденции на попытки не эскалировать интерпретации тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы не быть втянутыми в непосредственный конфликт”. И подчеркнул, что для Украины совершенно очевидно, что произошло в Румынии.
– У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будет делать румынская власть, которая потом должна не только сделать выводы, но и сказать, что она с этим будет делать. Выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Поэтому такая сверхосторожная реакция, – подытожил глава МИД Украины.
Напомним, в Министерстве обороны Румынии отреагировали на атаку российских беспилотников на порты Одесской области, во время которой ударные Shahed-136 залетели и сдетонировали на территории их государства. В оборонном ведомстве заявили, что российские БпЛА не представляли угрозы для Румынии.
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