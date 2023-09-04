Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Під час нічної атаки російські безпілотники залетіли та здетонували Румунії: реакція МЗС України

Під час нічної атаки російські безпілотники залетіли та здетонували Румунії: реакція МЗС України

У Державній прикордонній службі України повідомили, що під час нічної атаки на Одещину російські ударні безпілотники типу Shahed-136 залетіли та здетонували на території Румунії. 

В міністерстві закордонних справ України закликали партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.

– Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО, – написав на своїй сторінці у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, уночі 4 вересня російські війська масовано атакували безпілотниками типу Shahed-136 цивільну інфраструктуру Подунав’я на Одещині. Сили протиповітряної оборони знищили 17 дронів, однак влучань уникнути не вдалося.

У двох територіальних громадах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку та устаткування аграрних та промислових підприємств.

Через влучання уламків дронів після збиття сталося кілька займань на території цивільних об’єктів.

Читайте також
Ігнат пояснив, чому складно знищувати пускові установки Шахедів
БПЛА Shahed

Фото: Олег Ніколенко/Facebook

Безпілотники, Російська агресія, Румунія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
”Трофейний” російський Мі-8 незабаром стане на бойове чергування ЗСУ – розвідка
Трофейний Мі-8
Окупанти скаржаться на атаку Криму катерами та безпілотником
Під час нічної атаки російські безпілотники залетіли та здетонували Румунії: реакція МЗС України
Зливав позиції ЗСУ на кордоні з РФ. На Сумщині затримали агента ФСБ
спецпризначенці СБУ
Ігнат пояснив, чому складно знищувати пускові установки Шахедів
БПЛА Shahed
Під Бахмутом гаряче, за тиждень звільнено ще 3 кв. км – Маляр
українська армія

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.09.2023)
Під час нічної атаки російські безпілотники залетіли та здетонували Румунії: реакція МЗС України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.09.2023)
Під час нічної атаки російські безпілотники залетіли та здетонували Румунії: реакція МЗС України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (03.09.2023)
Під час нічної атаки російські безпілотники залетіли та здетонували Румунії: реакція МЗС України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (03.09.2023)
Під час нічної атаки російські безпілотники залетіли та здетонували Румунії: реакція МЗС України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь