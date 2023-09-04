Під час нічної атаки російські безпілотники залетіли та здетонували Румунії: реакція МЗС України

У Державній прикордонній службі України повідомили, що під час нічної атаки на Одещину російські ударні безпілотники типу Shahed-136 залетіли та здетонували на території Румунії.

В міністерстві закордонних справ України закликали партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.

– Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО, – написав на своїй сторінці у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, уночі 4 вересня російські війська масовано атакували безпілотниками типу Shahed-136 цивільну інфраструктуру Подунав’я на Одещині. Сили протиповітряної оборони знищили 17 дронів, однак влучань уникнути не вдалося.

У двох територіальних громадах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку та устаткування аграрних та промислових підприємств.

Через влучання уламків дронів після збиття сталося кілька займань на території цивільних об’єктів.

Фото: Олег Ніколенко/Facebook

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